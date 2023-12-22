Компания продолжает радовать почитателей своей продукции.

AMD расширяет список своих настольных процессоров, предназначенных для платформы Socket AM4: так, несколько часов назад компания раскрыла технические характеристики Ryzen 7 5700, а энтузиаст под ником momomo_us обнародовал его предварительный ценник.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс Wccftech, десктопный процессор AMD Ryzen 7 5700 является представителем семейства Cezanne, а вовсе не Vermeer, как может показаться на первый взгляд, однако не может похвастаться наличием активной графической подсистемы.

Исходя из информации, представленной на официальном сайте AMD, новинка получила те же 8 ядер/16 потоков, что и её старший «соплеменник» в лице Ryzen 7 5700X, аналогичную частоту в boost-режиме (4.6 ГГц) и номинальный уровень TDP (65 Вт), однако несколько различий всё же имеется: базовая частота Ryzen 7 5700 выше и составляет 3.7 ГГц, а вот объём кэш-памяти третьего уровня урезан вдвое — до 16 Мбайт.

Новая модель уже появилась в прайс-листе одного из онлайн-магазинов — её предварительная стоимость составляет $180.

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Стоит напомнить, что чуть ранее стали известны ценники гибридных десктопных процессоров AMD Ryzen 8000G, а также моделей Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5500GT и 5600GT.