Дебют новинок уже не за горами.

В преддверии скорого выхода новых моделей настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 некоторые онлайн-площадки уже принялись пополнять свои прайс-листы предстоящими новинками: как сообщает ресурс VideoCardz, известный «сетевой детектив» momomo_us опубликовал предварительные ценники ряда новых CPU в нескольких магазинах.

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Источник изображения: AMD

Так, стоимость игрового процессора AMD Ryzen 7 5700X3D, снабжённого 8 ядрами/16 потоками и увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache, варьируется в пределах от $260 до $340.

Модель Ryzen 5 5600GT, имеющая в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков и встроенную графическую подсистему с 7 исполнительными блоками Vega «на борту», предварительно оценена в $150-200, а бюджетный 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5500GT, оснащённый iGPU с 6 CU Vega, получил ценник в $130-180.

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Стоит отметить, что официальной информации, приоткрывающей завесу тайны над рекомендованными ценами новинок, которые должны дебютировать в следующем году, пока что не имеется.