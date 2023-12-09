Кроме того, iGPU в 3DMark Time Spy расправился с AMD Radeon 780M.

Пока рядовые пользователи лишь ожидают скорого дебюта очередного поколения мобильных процессоров Intel, относящихся к семейству Meteor Lake, китайские специалисты уже имеют возможность собственноручно «пощупать» предстоящие новинки, оценив уровень их производительности: как информирует общественность ресурс VideoCardz, графическая подсистема одного из CPU «синей команды» была протестирована в популярном бенчмарке 3DMark.

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Согласно представленным данным, iGPU мобильного процессора Intel Core Ultra 7 155H, основанный на микроархитектуре Xe-LPG, базирующейся на наработках Xe-HPG, и снабжённый 8 Xe-ядрами, в тестовом пакете Time Spy смог набрать 3077 баллов, превзойдя достижения дискретной мобильной видеокарты Arc A350M на 1 %, которая, впрочем, имеет в своём распоряжении лишь 6 Xe-ядер.

Мобильной же Arc A370M с аналогичным количеством Xe-ядер «на борту» встроенная графика Core Ultra 7 155H несколько уступает — отставание составляет 21 %.

В борьбе же против AMD Radeon 780M в составе процессора Ryzen 9 7940HS при схожем уровне энергопотребления «встройка» CPU от Intel оказывается весьма впереди, обходя оппонентку на 16 %.

Источник изображений: VideoCardz

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Ожидается, что Intel явит миру свои новые мобильные процессоры Core Ultra 100H уже через несколько дней, а именно 14 декабря.