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Ограничительные меры американского правительства, принятые в отношении поставок Китаю высокопроизводительных решений, необходимых для работоспособности ИИ-систем, и затрагивающие не только ускорители вычислений, но и топовую игровую видеокарту GeForce RTX 4090, заставляют NVIDIA искать обходные пути, что весьма не по душе высокопоставленным чиновникам США.
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Источник изображения: NVIDIA
Как информирует общественность ресурс VideoCardz, упоминание о загадочном ускорителе вычислений RTX 5880 ADA было обнаружено в описании к свежей версии одной из веток графических драйверов NVIDIA — вполне возможно, что «зелёная команда» намерена поставить на китайский рынок новую модификацию ускорителя вычислений, как это она уже сделала с геймерской видеокартой GeForce RTX 4090, урезав её спецификации, чтобы соответствовать новым ограничительным правилам.
Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA
Точными данными о технических характеристиках предполагаемой новинки источник, к сожалению, не располагает, однако предполагает, что RTX 5880 ADA может быть основана на графическом процессоре AD102 с количеством ядер, находящемся в пределах от 12800 до 18176 штук, и иметь видеобуфер объёмом в 48 Гбайт.
Естественно, подобные действия NVIDIA не радуют определённых чиновников в высших правительственных кругах — так, несколько дней назад министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) предостерегла «зелёную команду» от подобных действий, заявив, что в случае выхода за определённые рамки действия компании будут пресечены, а поставки высокопроизводительного оборудования в Китай заблокированы.