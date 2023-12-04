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В преддверии публикации первого видеоролика, позволяющего взглянуть на прелести горячо ожидаемой целым рядом геймеров игры GTA 6 разного рода энтузиасты и инсайдеры продолжают снабжать общественность новыми порциями данных, приоткрывающих завесу тайны над некоторыми особенностями тайтла.
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Источник изображения: X (Twitter), GTA 6 Trailer Countdown
Как сообщает ресурс Wccftech, благодаря опубликованному GTA 6 Trailer Countdown короткому ролику, демонстрирующему игровой процесс, можно мимолётом лицезреть пейзажи и архитектуру Vice City. Представители источника отмечают, что данное видео попало к ним в руки непосредственно от пользователя, знакомого с сыном одного из главных разработчиков студии Rockstar North.
Помимо обнародованного ролика было поведано и несколько деталей, присущих предстоящей игре: по информации источника, размеры карты GTA 6 превысят площадь Los Santos из GTA V в два раза, а в её центре будет расположено крупное озеро. Помимо этого, в GTA 6 будет представлено три города и четыре пригорода, а почти три четверти зданий будут доступны для посещения игроком.
Согласно инсайдерским данным, запуск GTA 6 намечен на осень 2024 года, а старт предварительных заказов будет дан после публикации первого трейлера игры.
Естественно, к данного рода информации необходимо относиться с известной долей скептицизма, тем более, что через пару дней, а именно 5 декабря, Rockstar должна явить миру первый видеоролик GTA 6, который сможет пролить свет на ряд деталей новой части популярной серии игр.