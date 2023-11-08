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Похоже, очередная часть любимой многими геймерами серии Grand Theft Auto наконец-то будет представлена официально, по крайней мере об этом говорит ресурс Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами Take-Two Interactive и пожелавших остаться неназванными.
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Источник изображения: Watcher Guru, Reddit
По данным источника, анонс GTA 6 состоится уже на этой неделе, в то время как официальный трейлер игры будет представлен в начале следующего месяца — момент выбран не случайно, так как Rockstar, компания, ответственная за разработку тайтла, в декабре будет праздновать своё 25-летие.
Исходя из предыдущих «утечек», в GTA 6 будет сразу два игровых персонажа, а также целый ряд улучшений и нововведений: «продвинутая» анимация NPC, возможность изменения окружающего мира, наличие фракций со специальными способностями и более умные животные.
Вполне возможно, что новая часть тайтла побьёт рекорд GTA V, ставшей одной из самых продаваемых игр и разошедшейся тиражом в более чем 185 млн копий.