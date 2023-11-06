А также ряд других изменений и улучшений.

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают изучать код ранней версии ожидаемой целым рядом геймеров игры GTA 6, полученный благодаря «сливу» несколько месяцев назад, и находят в нём достаточно интересные детали: как информирует общественность ресурс Wccftech, пользователь Reddit под ником Tobbelobben30 наткнулся на специальное меню «AI DEBUG», которое приоткрывает завесу тайны над некоторыми особенностями игрового приложения.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из открытия энтузиаста, персонажи GTA 6 будут более эмоциональны, причём их мимика и телодвижения будут зависеть от внешних факторов, изменяясь в зависимости от ситуации, а геймер сможет взаимодействовать с ними посредством специальных жестов и механик.

Кроме того, NPC смогут запоминать определённые действия игрока, что в дальнейшем может повлиять на их поведение, а также будут обладать «продвинутой» системой анимации движений и возможностью изменять свои решения в нештатных ситуациях (например, чтобы объехать пробку на дороге).

Не менее интересно и упоминание о системе фракций в GTA 6, которая поклонникам игровой серии уже встречалась в части San Andreas: вероятно, NPC смогут «сколачивать» банды или иные группы по интересам, каждая из которых будет обладать своими отличительными особенностями, как то разными типами взаимодействия с другими персонажами и разнообразными боевыми стилями.

Поведение животных в очередной части тайтла, судя по всему, также значительно улучшится: они станут умнее, смогут собираться в стаи и поддаваться дрессировке, а также получат обоняние. Часть функций, похоже, перекочевала из RDR2, поэтому немудрено, что одна из них указывает на наличие лошадей — вполне возможно, что в GTA 6 они тоже появятся.

Улучшатся и механизмы взаимодействия игрока с окружающей средой: исходя из «утечки», некоторые игровые локации могут быть динамическими, что подразумевает возможность их изменения в зависимости от внешних факторов или в связи с развитием сюжета.

Помимо этого, GTA 6 может получить переработанную механику взаимодействия преступности и полиции, наделение персонажей особыми способностями, а также ряд других улучшений.

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Несомненно, набор возможных нововведений GTA 6 весьма впечатляет, намекая на то, что новая часть тайтла будет ещё более реалистична и реиграбельна. К сожалению, насладиться игровым процессом Grand Theft Auto 6 можно будет ещё не скоро: официально игра даже не анонсирована, поэтому специалисты ждут её релиза не ранее 2025 года.