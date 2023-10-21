Во всём виновато отсутствие поддержки Mesh Shaders.

Несколько часов назад разработчики долгожданной игры Alan Wake 2 из компании Remedy Entertainment опубликовали её системные требования, которые весьма удивили целый ряд геймеров: минимальным «входным билетом» станет GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600 в дуэте с настольным процессором Core i5-7600K или аналогом от AMD.

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Источник изображения: Remedy Entertainment

В связи с этим пользователи высказали немало претензий, сетуя на недостаточную работу над оптимизацией игры, поэтому сообщение одной из сотрудниц Remedy Entertainment, несколько проливающее свет на причины, вынудившие разработчиков установить столь высокие системные требования, оказывается весьма кстати: в процессе работы над игровым приложением специалисты столкнулись с целым рядом багов и падением уровня производительности при использовании вершинных шейдеров (Vertex Shaders), поэтому было принято решение отказаться от данного метода, отдав предпочтение более современной технологии Mesh Shaders.

Источник изображения: X (Twitter), Lea - Newin

Естественно, выбор разработчиков повлиял и на системные требования Alan Wake 2, ведь игровые видеоадаптеры NVIDIA GeForce GTX 10/AMD Radeon RX 5000 и старше поддержкой сеточных шейдеров (Mesh Shaders) не снабжены, поэтому их обладатели насладиться данной игрой вряд ли смогут.

Источник изображения: X (Twitter), Remedy Entertainment

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Впрочем, «народные умельцы» могли бы попытаться исправить ситуацию при помощи мода, что теоретически возможно, однако полной уверенности в работоспособности Alan Wake 2 при помощи такого решения и без поддержки Mesh Shaders у сотрудницы Remedy Entertainment нет.