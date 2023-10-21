Владельцам консолей намного проще, конечно. И дешевле.

Разработчики из студии Remedy раскрыли системные требования своего хоррор-экшена Alan Wake II, релиз которого должен состояться в ближайшее время. Авторы дали понять, какие конфигурации должны быть у игроков для комфортного гейминга как с рейтрейсингом, так и без него.

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Для запуска ПК-версии Alan Wake II понадобится минимум GeForce 2060 или Radeon RX 6600. Игра займёт 90 Гбайт места на накопителе, а также потребует 16 Гбайт оперативной памяти и процессор уровня Intel i5-7600K. А вот уже для запуска клиента с «лучами» на высоких настройках графики строго рекомендуется наличие GeForce RTX 4080.

Минимальные системные требования (низкие настройки графики, 1080p, 30 кадров/с, DLSS/FSR2 в режиме «Качество»):

процессор: Intel i5-7600K или аналогичный от AMD;

видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1440p, 30 кадров/с, средние настройки графики, DLSS/FSR 2 в режиме «Баланс»):

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

Требования «Ультра» (4K, 60 кадров/с, высокие настройки графики, DLSS/FSR 2 в режиме «Производительность»):

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент от Intel;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT;

видеопамять: 12 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

В случае с трассировкой лучей игрокам нужно иметь в запасе RTX 3070 в минимальной конфигурации, а для комфортной игры в 4K при 60 кадрах/с высокими настройками графики потребуется RTX 4080.

«Трассировка лучей: низко» (1080p, 30 кадров/с, средние настройки графики, низкие настройки рейтрейсинга, DLSS/FSR 2 в режиме «Качество»):

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент от Intel;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

«Трассировка лучей: средне» (1080p, 60 кадров/с, средние настройки графики и рейтрейсинга, трассировка пути включена, DLSS/FSR 2 в режиме «Качество»):

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент от Intel;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070;

видеопамять: 12 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

«Трассировка лучей: высоко» (4K, 60 кадров/с, высокие настройки графики и рейтрейсинга, трассировка пути включена, DLSS/FSR 2 в режиме «Производительность»):

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент от Intel;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080;

видеопамять: 16 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт.

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Alan Wake II поступит в продажу 27 октября на ПК (эксклюзивно в Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Текстовый перевод на русский язык заявлен, что хорошо.