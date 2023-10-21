При этом один из гостей даже смог насладиться игровым процессом.

Не так давно дебютировавшие настольные процессоры Intel Core 14-го поколения продолжают будоражить умы не только рядовых пользователей, но и оверклокеров, старающихся добиться от представителей семейства Raptor Lake-S Refresh максимального уровня производительности: так несколько часов назад австралийская команда TEAMAU побила несколько мировых рекордов, используя флагманский настольный процессор Core i9-14900K в паре с материнской платой Z790 AORUS TACHYON X производства Gigabyte, однако не остановилась на достигнутом, покорив новые вершины быстродействия в популярном сетевом шутере Counter-Strike 2.

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, в процессе живой демонстрации специалистам удалось разогнать Core i9-14900K вплоть до 8 ГГц, используя для охлаждения жидкий азот — до первого места в мировом рейтинге по частоте далеко, однако это не помешало замахнуться на рекорд в разрезе кадровой частоты в Counter-Strike 2: оверклокерам удалось достичь ошеломляющего показателя в 1310 fps, при этом один из гостей мероприятия смог оценить игровой процесс, успев заработать парочку фрагов.

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Источник изображения: YouTube, Channel Kbit

К сожалению, о модели графического адаптера, который был задействован в тестируемой системе, и её частотных характеристиках ничего не сообщается.

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Впрочем, потребительских мониторов, которые могли бы позволить насладиться столь высоким фреймрейтом, на рынке пока нет: наиболее «скоростные» модели имеют частоту обновления в 540 Гц.