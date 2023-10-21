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Intel Core i9-14900K и GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X помогли установить несколько мировых рекордов
При этом для охлаждения использовался жидкий азот.

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Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают выжимать «все соки» из не так давно дебютировавшего настольного процессора Intel Core i9-14900K: как сообщает Gigabyte, благодаря использованию флагманского представителя семейства Raptor Lake-S Refresh и обновлённой модели материнской платы Z790 AORUS TACHYON X команде оверклокеров удалось занять первые места сразу в нескольких дисциплинах.

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Источник изображений: Gigabyte, Intel

Парочку рекордов при однопоточной нагрузке установил оверклокер HICOOKIE: так, в бенчмарке Cinebench R23 с разогнанным до 8165 МГц Core i9-14900K при активности 8 P-ядер ему удалось добиться результата в 3160 очков, а в Geekbench 6 с поднятой до 8 ГГц частотой CPU — 4217 баллов.

Кроме того, специалисту удалось достичь показателя 11618 МГц в разрезе эффективной частоты модулей оперативной памяти DDR5-8333 от Gigabyte, что позволило ему занять первое место в мировом рейтинге.

Источник изображений: HWbot, HICOOKIE

Ещё два мировых рекорда принадлежат австралийской команде TEAMAU: используя Core i9-14900K, разогнанный до 8.1 ГГц при активности 8 производительных ядер, в паре с графическим адаптером NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti с частотными показателями 2070/1500 МГц, в 3DMark 05 и 3DMark 06 оверклокерам покорился результат в 144979 и 119030 очков соответственно.

Источник изображений: HWbot, TEAMAU

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Стоит отметить, что системы, используемые специалистами, охлаждались при помощи жидкого азота.

#intel #gigabyte #core i9-14900k #z790 aorus tachyon x
Источник: gigabyte.com
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