Ряд геймеров попал под «горячую руку» античит-системы.

Несколько дней назад разработчики сетевого шутера Counter-Strike 2 из компании Valve предупредили геймеров, обладающих видеокартами серии Radeon RX 7000, о возможности получения бана VAC из-за активной функции AMD Anti-Lag/Anti-Lag+, что вскоре подтвердила и «красная команда», выпустив свежую версию графических драйверов, отключающую данную технологию.

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Источник изображения: Valve

Впрочем, некоторые «счастливчики» уже успели пострадать, и Valve пришлось решать проблемы, возникшие из-за Anti-Lag+, объявив о старте процесса снятия бана с пострадавших геймеров, сообщает ресурс VideoCardz. Кроме того, в свежем обновлении Counter-Strike 2 разработчики внедрили проверку на совместимость версии пакета графических драйверов AMD, дабы избежать неприятностей в будущем.

Источник изображения: VideoCardz, CS

Специалистам же AMD придётся поработать над своей технологией, чтобы она не вмешивалась во внутренние процессы игровых приложений, античит-система которых крайне негативно воспринимает данные действия, подозревая пользователя в мошеннических действиях и действуя соответствующим образом: возможно, в данном случае сотрудникам «красной команды» можно было бы взять пример с коллег из стана NVIDIA, активно сотрудничающих с разработчиками игр для внедрения своей функции Reflex.

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Пока же о задействовании технологии AMD Anti-Lag/Anti-Lag+ в сетевых тайтлах можно забыть, однако её использовании в оффлайн-играх вряд ли кому-то помешает.