Геймерам стоит запастись терпением.

Похоже, в обозримом будущем NVIDIA порадует компьютерное сообщество ещё как минимум парочкой представительниц семейства Ada Lovelace, по крайней мере об этом сообщает энтузиаст MEGAsizeGPU, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

По данным инсайдера, в ближайшее время NVIDIA может представить обновлённую версию GeForce RTX 4070 с теми же характеристиками, что и у стандартной модели, но с более медленной памятью типа GDDR6, что должно снизить ценник новинки — вполне вероятно, что новый видеоадаптер может оказаться в категории «до $500».

Ещё одной новинкой может стать GeForce RTX 4070 SUPER, которая, исходя из представленной информации, получит 16 Гбайт видеопамяти при 256-битной шине и графический процессор AD103 (против AD104 у RTX 4070/Ti), что вполне естественно, учитывая не только предполагаемое увеличение количества ядер, но и прежде всего более широкую шину.

Источник изображения: X (Twitter), MEGAsizeGPU

Чуть ранее этот же источник предрекал скорый дебют модели GeForce RTX 4080 Ti/SUPER, которая может обзавестись чипом AD102 и 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, а также подвинет в цене RTX 4080, заняв её место с ценником в $1200.

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Необходимо отметить, что уже несколько источников наперебой заявляют о надвигающемся обновлении модельного ряда NVIDIA, поэтому вполне вероятно, что в скором времени геймеров ждут радостные вести.