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NVIDIA представит GeForce RTX 4080 Ti с ценником в $1200 в начале следующего года — инсайд
Больше видеокарт, хороших и разных.

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Похоже, NVIDIA намерена заполнить пустующее между GeForce RTX 4090 и RTX 4080 место, явив на суд широкой компьютерной общественности новую модель, по крайней мере об этом говорит инсайдер MEGAsizeGPU, попутно раскрывающий ряд технических характеристик предстоящей новинки, а также проливающий свет на её позиционирование, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: TechPowerUp

Согласно инсайдерской информации, имя новой игровой видеокарты NVIDIA пока что находится в «тумане»: это может быть как GeForce RTX 4080 SUPER, так и RTX 4080 Ti — по мнению источника, учитывая применяемую в настоящий момент схему именования представительниц серии GeForce RTX 40, приписка «Ti» выглядит более уместной.

Что касается технических характеристик предстоящей новинки, то, по данным энтузиаста, GeForce RTX 4080 Ti получит старший чип AD102, что, вероятно, вызвано её более выгодной конфигурацией на фоне RTX 4080, а уровень TGP новой модели окажется ниже значения в 450 Вт.

Источник изображения: X (Twitter), MEGAsizeGPU

Источник отмечает, что GeForce RTX 4080 Ti расположится между RTX 4090 и RTX 4080, поэтому объём видеобуфера новинки должен составить 20 Гбайт, что подразумевает наличие 320-битной шины.

Обмолвился инсайдер и о ценнике новой модели NVIDIA: утверждается, что ценовой диапазон для новинки окажется в пределах стоимости GeForce RTX 4080 — таким образом, можно ожидать, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4080 Ti составит $1200. При этом модели без суффикса «Ti» может ждать «ценопад», что весьма порадует бережливых геймеров.

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Дата дебюта новинки тоже была рассекречена: исходя из представленных данных, GeForce RTX 4080 Ti появится пред взором широкой компьютерной общественности в начале следующего года.

#nvidia #geforce rtx 4080 ti
Источник: wccftech.com
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