За высокий уровень быстродействия придётся неплохо заплатить.

Буквально несколько часов назад AMD явила миру свою новую линейку высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper 7000, а сейчас, благодаря публикации редактора ресурса Wccftech Хасана Муджтабы (Hassan Mujtaba), стали известны цены новинок на онлайн-площадке Newegg.

реклама

Источник изображения: AMD

Представители линейки PRO, предназначенные для платформы WRX90, получили следующие ценники: топовый AMD Threadripper PRO 7985WX, оснащённый 96 ядрами/192 потоками с базовой/максимальной частотой 2.5/до 5.1 ГГц и 384 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, предлагается за $9999, стоимость 64-ядерного 128-поточного Ryzen Threadripper PRO 7985WX с частотной формулой 3.2/до 5.3 ГГц и 256 Мбайт L3-кэша составляет $7349, за Ryzen Threadripper PRO 7975WX, снабжённый 32 ядрами/64 потоками, работающими на частоте 4.0/до 5.3 ГГц в базовом/турборежиме, и 128 Мбайт L3-кэша, просят $3899, а 24-ядерный 48-поточный Ryzen Threadripper PRO 7965WX, характеризующийся частотой 4.2/до 5.3 ГГц в номинальном/максимальном режимах и наличием 96 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, оценён в $2649.

Стоимость десктопных HEDT-процессоров Ryzen Threadripper 7000 оказалась заметно ниже: за 64-ядерный 128-поточный Ryzen Threadripper 7980X, функционирующий на частотах 3.2/до 5.1 ГГц в базовом/максимальном режимах и имеющий в своём распоряжении 256 Мбайт L3-кэша, придётся заплатить $4999, цена Ryzen Threadripper 7970X с 32 ядрами/64 потоками, работающими на частоте 4.0 ГГц в номинальном режиме с возможностью увеличения до 5.3 ГГц в максимальном, и 128 Мбайт кэш-памяти третьего уровня «на борту», расположилась на отметке в $2499, а 24-ядерный 48-поточный Ryzen Threadripper 7960X с частотной формулой 4.2/до 5.3 ГГц и 96 Мбайт L3-кэша можно приобрести за $1499.

Источник изображения: VideoCardz

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что первые представители серий AMD Ryzen Threadripper 7000 и Ryzen Threadripper 7000 PRO появятся в продаже через месяц, а именно 21 ноября.