От Intel Core i9-14900K до Intel 300.

В преддверии скорого анонса очередного поколения настольных процессоров Intel информаторы продолжают потчевать широкую компьютерную общественность новыми порциями данных: как сообщает ресурс VideoCardz, инсайдер YuuKi_AnS поделился внушительной таблицей, проливающей свет на модельный ряд Raptor Lake-S Refresh.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, линейка настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, будет включать в себя более двух десятков моделей: младшие CPU в лице Intel 300 и 300T будут иметь всего 2 производительных ядра с поддержкой гиперпоточности, семейство Core i3 будет насчитывать как минимум трёх представителей (Core i3-14100, i3-14100F и i3-14100T) с 4 «большими» ядрами, а Core i5 получит не менее девяти (Core i5-14400, i5-14400F, i5-14400T, i5-14500, i5-14500T, i5-14600, i5-14500T, i5-14600K, i5-14600KF), наделённых 6P- и 4-8 E-ядрами.

Источник изображения: VideoCardz, YuuKi_AnS

Линейки же Core i7 и Core i9, исходя из данных инсайдера, получат как минимум по пять моделей (Core i7-14700, i7-14700T, i7-14700F, i7-14700K, i7-14700KF, Core i9-14900, i9-14900T, i9-14900F, i7-14900K, i7-14900KF) с 8 производительными ядрами, а также 12 либо 16 эффективными (для Core i7 и Core i9 соответственно).

Уровень TDP для моделей с индексом «T» будет составлять 35 Вт, для CPU с заблокированным множителем — 46-65 Вт, а для процессоров с припиской «K» — 125 Вт.

Некоторая неопределённость возникла с Core i5-14400/14400F — текущие квалификационные образцы имеют как конфигурацию «6P + 4E», так и «6P + 8E», а какая из них пойдёт «в массы», пока доподлинно не известно.

Что касается слухов о поддержке процессорами Intel Core 14-го поколения более скоростных модулей памяти по сравнению с предшественниками, то они, похоже, так и не претворятся в жизнь: «из коробки» ожидается лишь поддержка DDR5-5600 и DDR4-3200.

Кроме того, для особо требовательных геймеров Intel может выпустить премиальную модель в лице Core i9-14900KS, имеющую в своём распоряжении те же 24 ядра, но с более высокими тактовыми частотами по сравнению с Core i9-14900K — до 6.2 ГГц.

Источник изображения: VideoCardz

Согласно ряду «утечек», анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения должен состояться уже 19 сентября, дебют моделей с индексом «K» намечен на октябрь, в то время как остальные представители семейства Raptor Lake-S Refresh появятся в продаже не ранее начала следующего года.