Дебют новинок уже не за горами.

Несмотря на загадочное молчание представителей Intel о предстоящих моделях настольных процессоров Core 14-го поколения на не так давно состоявшемся мероприятии Innovation 2023, «синяя команда», хоть и с некоторым опозданием, принялась готовить компьютерное сообщество к скорому запуску Raptor Lake-S Refresh: так, буквально вчера лаосское подразделение Intel обнародовало свои рекомендации по выбору новых CPU, а сегодня их китайские коллеги намекнули на готовящийся дебют ряда моделей.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс VideoCardz, согласно сообщению на официальном канале Intel Core Products на Weibo, пользователям следует готовиться к появлению настольных процессоров Core 14-го поколения — до сего прекрасного события остался всего лишь один день.

Источник изображения: VideoCardz, Intel Core Products, Weibo

Действительно, исходя из ряда «утечек», начало предварительных заказов и анонс представителей семейства Raptor Lake-S Refresh должен состояться 16 октября, а в продажу новинки поступят на день позже. Материалы, посвящённые изучению возможностей новых моделей, также должны появиться лишь 17 октября.

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Ожидается, что на первых порах «на сцене» появятся лишь процессоры с разблокированным множителем, в то время как их «соплеменники» без индекса «K» дебютируют лишь спустя несколько месяцев.