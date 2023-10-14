Рекомендации компании могут иметь некоторую ценность при выборе желанного CPU.

Хотя до официального запуска первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh осталось ещё несколько дней, специалисты лаосского подразделения Intel уже разместили свои рекомендации по выбору конкретных моделей настольных процессоров Core 14-го поколения на своём сайте, что было замечено «сетевым детективом» momomo_us.

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Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

В представленной таблице можно лицезреть трёх представителей Raptor Lake-S Refresh, которые, судя по всему, должны удовлетворить потребности любого энтузиаста: согласно рекомендациям, все представленные модели настольных процессоров Core 14-го поколения, а именно Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, отлично подойдут как для топовых игр, так и для организации видеотрансляций, а также имеют разблокированный множитель и способность к разгону.

Для соревновательных игр, расширенного создания контента и записи (вероятно, видео) с последующей передачей младшая из представленных моделей, по мнению специалистов Intel, уже не годится, а вот её старшие «соплеменники» отлично подойдут.

Наконец, обеспечить максимальный уровень производительности в игровых приложениях и позволить энтузиастам создавать качественный контент в состоянии только Intel Core i9-14900K, по крайней мере об этом сообщает приложенная таблица.

Машинный перевод. Источник изображения: Intel

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Вполне возможно, что представленный материал поможет некоторым покупателям при выборе той или иной модели Core 14-го поколения, однако целый ряд пользователей, судя по всему, предпочтёт ознакомиться с результатами тестов новинок.