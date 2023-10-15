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Sparkle Arc A750 Orc подешевела до $190, цена Acer Predator BiFrost Arc A770 16 Гбайт упала до $260
Хорошие новости для ряда геймеров.

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В то время как специалисты предрекают предстоящее подорожание графических адаптеров, некоторые компании, похоже, не в курсе данных прогнозов, радуя своих потенциальных клиентов новыми «аттракционами неслыханной щедрости»: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость пары моделей «синей команды» стала ещё приятней глазу покупателя.

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Так, геймерская видеокарта Acer Predator BiFrost Arc A770 с внушительным объёмом видеобуфера в 16 Гбайт и полновесным графическим процессором ACM-G10 с 32 Xe-ядрами, отличающаяся оригинальной системой охлаждения с вентиляторами двух типов, в заморских онлайн-магазинах Newegg и Amazon предлагается всего за $260.

Не менее привлекательна и цена игровой модели Sparkle Arc A750 Orc OC, снабжённой 8 Гбайт видеопамяти: её стоимость снизилась на $50 и в данный момент расположилась на отметке в $190.

Источник изображений: Newegg

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Учитывая, что специалисты Intel в поте лица трудятся над увеличением уровня быстродействия своих графических продуктов в целом ряде игр, что приносит свои плоды, снижение ценников моделей «синей команды» может стать катализатором уменьшения стоимости и видеокарт из стана NVIDIA и AMD, которые подчас уже не могут конкурировать со своими оппонентками по соотношению цены и производительности.

#acer #sparkle #arc a750 orc #predator bifrost arc a770
Источник: videocardz.com
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