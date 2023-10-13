Бережливым пользователям остаётся уповать лишь на скидки.

За последние годы стоимость графических адаптеров новых поколений неуклонно растёт, что особенно видно на примере представительниц серии GeForce RTX 40 от NVIDIA, ценники которых заставляют компьютерное сообщество весьма нервничать, с тоской поглядывая на кошелёк: впрочем, как отмечают специалисты TrendForce, пользователи всё же смирились с повышением цен на игровые графические адаптеры, а производители, почуяв наживу, решили ещё немного подзаработать.

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Источник изображения: X (Twitter), VideoCardz

Ожидается, что объёмы поставок чипов памяти типа GDDR6/GDDR6X в ближайшее время останутся на прежнем уровне, а большой интерес к игровым ноутбукам вкупе с подготовкой новых моделей графических адаптеров уменьшает запасы производителей, что является предпосылкой для роста цен на графическую DRAM – в четвёртом квартале текущего года предполагаемое повышение может достигнуть показателя в 3-8 % с тенденцией к увеличению ценников и в 2024 году.

Несомненно, рост стоимости чипов памяти GDDR6/GDDR6X может спровоцировать и повышение стоимости конечных продуктов, в том числе игровых графических адаптеров и геймерских ноутбуков.

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Впрочем, в борьбе за умы и кошельки покупателей некоторые производители видеоадаптеров и ряд онлайн-магазинов частенько проводят разного рода акции, позволяющие заполучить желанную видеокарту по ощутимо сниженной цене, однако зачастую они ограничены по времени и «географии», поэтому рядовому покупателю остаётся лишь смириться с текущим положением дел.