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За последние годы стоимость графических адаптеров новых поколений неуклонно растёт, что особенно видно на примере представительниц серии GeForce RTX 40 от NVIDIA, ценники которых заставляют компьютерное сообщество весьма нервничать, с тоской поглядывая на кошелёк: впрочем, как отмечают специалисты TrendForce, пользователи всё же смирились с повышением цен на игровые графические адаптеры, а производители, почуяв наживу, решили ещё немного подзаработать.
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Источник изображения: X (Twitter), VideoCardz
Ожидается, что объёмы поставок чипов памяти типа GDDR6/GDDR6X в ближайшее время останутся на прежнем уровне, а большой интерес к игровым ноутбукам вкупе с подготовкой новых моделей графических адаптеров уменьшает запасы производителей, что является предпосылкой для роста цен на графическую DRAM – в четвёртом квартале текущего года предполагаемое повышение может достигнуть показателя в 3-8 % с тенденцией к увеличению ценников и в 2024 году.
Несомненно, рост стоимости чипов памяти GDDR6/GDDR6X может спровоцировать и повышение стоимости конечных продуктов, в том числе игровых графических адаптеров и геймерских ноутбуков.
Впрочем, в борьбе за умы и кошельки покупателей некоторые производители видеоадаптеров и ряд онлайн-магазинов частенько проводят разного рода акции, позволяющие заполучить желанную видеокарту по ощутимо сниженной цене, однако зачастую они ограничены по времени и «географии», поэтому рядовому покупателю остаётся лишь смириться с текущим положением дел.