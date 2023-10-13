Кроме того, новинка оснащена скрытым разъёмом питания.

Как и заявлялось чуть ранее, GALAX явила миру специальную версию GeForce RTX 4090 в честь 20-летнего юбилея компании, отличающуюся оригинальной конструкцией, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Игровая видеокарта GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition получила стильный белый кожух с боковым вырезом и производительную систему охлаждения с тремя вентиляторами, два из которых расположились на лицевой стороне, а один — на задней части.

Разъём дополнительного питания новинки скрыт от посторонних глаз акриловой панелью, позволяющей без особых проблем получить доступ к 16-контактному коннектору в случае необходимости.

Размеры видеоадаптера внушают уважение: длина и толщина новинки составляют 34.4 и 6 см соответственно. Частотные же характеристики специальной версии RTX 4090 не слишком удивят искушённого оверклокера, хоть заводской разгон и присутствует: в boost-режиме GPU графического адаптера способен достигать показателя в 2595 МГц.

Источник изображений: VideoCardz, GALAX

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Что касается даты дебюта GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, то пред взором широкой компьютерной общественности новинка должна предстать уже через несколько недель, а именно 11 ноября.