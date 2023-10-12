Xclipse 940 и Adreno 750 «столкнули лбами».

Как известно, несколько дней назад Samsung официально представила свой новый мобильный чип Exynos 2400 со встроенной графикой Xclipse 940 на базе RDNA 3, обмолвившись о ряде преимуществ iGPU, в том числе аппаратной поддержке технологии трассировки лучей, однако данных, иллюстрирующих уровень производительности новинки, оказалось не слишком много: несколько восполнить сей пробел вызвались специалисты ресурса Wccftech, сравнившие показатели Xclipse 940 и Adreno 750 в паре дисциплин Geekbench 6.

Исходя из ряда «утечек», мобильные чипы Exynos 2400 с iGPU Xclipse 940 и Snapdragon 8 Gen 3 с iGPU Adreno 750 от Qualcomm могут стать основой для двух вариантов предстоящей топовой модели Samsung Galaxy S24+, поэтому сравнение их возможностей может вызвать интерес у потенциальных покупателей.

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Источник изображений: Notebookcheck, Qualcomm, Samsung

Согласно представленным данным, предполагаемый экземпляр Samsung S24+ с кодовым именем SM-S926U основывается на SoC Snapdragon 8 Gen 3, а «сердцем» варианта устройства с номером SM-S926B стал чип Exynos 2400: в подтесте OpenCL графические процессоры Adreno 750 и Xclipse 940 продемонстрировали практически идентичные результаты, а вот в Vulkan продукт Qualcomm превзошёл оппонента из стана Samsung на 10 %.

Источник изображений: Wccftech, Geekbench

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Стоит отметить, что до дебюта представителей линейки Galaxy S24 осталось всего несколько месяцев, поэтому в обозримом будущем можно ожидать ещё больше результатов тестов предстоящих новинок.