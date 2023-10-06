Он ощутимо превосходит своего «соплеменника» в лице Exynos 2200.

Как и гласили недавние слухи, сегодня Samsung официально явила миру свой новый мобильный чип Exynos 2400, отличающийся возросшим уровнем производительности и рядом улучшений, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

К сожалению, Samsung пока что не делится информацией, проливающей свет на технические характеристики новинки, однако охотно рассказывает о его быстродействии: по словам производителя, SoC Exynos 2400 в стандартных вычислительных задачах оказывается быстрее Exynos 2200 до 70 %, в то время как при задействовании возможностей искусственного интеллекта превосходит «соплеменника» в 14.7 раза.

Рассказала Samsung и о графической подсистеме Exynos 2400 — чип снабжается графическим процессором Xclipse 940, основанным на микроархитектуре AMD RDNA 3. Мало того, представители компании наглядно продемонстрировали возможности нового GPU, особенно отмечая аппаратную поддержку трассировки лучей с целым рядом возможностей, как то рендеринг теней, глобальное освещение и отражение.

Показали сотрудники Samsung и ещё одну свою разработку для смартфонов, а именно новый инструмент, задействующий возможности ИИ и позволяющий генерировать изображения по текстовому описанию — естественно, демонстрация производилась на SoC Exynos 2400.

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Согласно предыдущим «утечкам», мобильный процессор Exynos 2400 может получить 10-ядерную конфигурацию, производиться по 4-нм техпроцессу Samsung LPP+ и стать «сердцем» для ряда моделей линейки Galaxy S24.