Новинки демонстрируют неплохие результаты.

Пока рядовые пользователи ждут своего часа, чтобы приобрести заветную модель Core 14-го поколения, некоторые энтузиасты, тем или иным способом раздобывшие предстоящие новинки Intel, всесторонне изучают их возможности, не забывая делиться результатами своих изысканий с общественностью: так, благодаря находке «сетевого детектива» HXL на форуме Chiphell, в сети появились данные, иллюстрирующие возможности пары представителей семейства Raptor Lake-S Refresh в четырёх версиях Cinebench.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленной информации, результаты настольного процессора Intel Core i9-14900K в дуэте с модулями оперативной памяти DDR5-7600 (CL34) оказались следующими: в однопоточной/многопоточной дисциплинах Cinebench R15 флагман новой линейки смог заполучить 327/6411 очков, в Cinebench R20 – 867/15931 балл, в Cinebench R23 – 2285/42002 «попугая», а в новейшем Cinebench 2024 — 135/2257 «пунктов».

Показатели предтоповой модели в лице Core i7-14700K, естественно, оказались чуть ниже: в однопоточном/многопоточном состязаниях Cinebench R15 новинка завоевала 310/5330 баллов, в Cinebench R20 — 819/13322 «пункта», в Cinebench R23 — 2136/34970 очков, а в Cinebench R24 – 127/1989 «попугаев».

Источник изображения: X (Twitter), HXL

Изучив представленные результаты тестов, можно отметить, что представители семейства Raptor Lake-S ожидаемо берут верх над своими предшественниками: в многопотоке Core i9-14900K обгоняет премиальный Core i9-13900KS на 2-5 %, а Core i7-14700K, благодаря наличию дополнительных E-ядер, превосходит Core i7-13700K на 13-24 %.

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Естественно, для полноты картины стоит дождаться результатов всесторонних тестов новинок, которые должны появиться уже 17 октября — именно на этот день намечен дебют настольных процессоров Core 14-го поколения.