Хорошие новости для ряда потенциальных покупателей.

Похоже, скорое появление в продаже настольных процессоров Intel Core 14-го поколения стало катализатором снижения стоимости ряда моделей CPU, уже представленных на рынке, на что обращают внимание специалисты ресурса Wccftech.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Так, игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, пользующийся популярностью с момента своего дебюта, на заморской онлайн-площадке Newegg в настоящий момент предлагается по весьма заманчивой цене: благодаря задействованию специального промо-кода стоимость геймерской модели составляет всего $349, что на $100 ниже её MSRP.

Источник изображения: Wccftech, Newegg

Стоит напомнить, что Ryzen 7 7800X3D снабжён 8 ядрами/16 потоками, способными работать на базовой частоте в 4.2 ГГц с возможностью повышения до 5.0 ГГц в максимальном режиме, а также может похвастаться наличием увеличенного до 96 Мбайт объёма L3-кэша благодаря технологии 3D V-Cache, что положительным образом сказывается на его игровых возможностях, в ряде тайтлов позволяя обгонять даже топовые Ryzen 9 7950X3D и Core i9-13900K.

Помимо снижения стоимости Ryzen 7 7800X3D, специалисты ресурса VideoCardz обнаружили, что «ценопаду» на Newegg подверглось ещё несколько моделей AMD: Ryzen 9 7900X3D предлагается за $463, что всего на $14 дороже Ryzen 9 7900X, стоимость Ryzen 7 7700X упала до $325, а Ryzen 5 7600X имеется возможность заполучить за $230.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая снижающиеся ценники на модули оперативной памяти типа DDR5 и доступную стоимость ряда моделей материнских плат Socket AM5, сборка игрового ПК становится ещё приятнее для кошелька рядового геймера.