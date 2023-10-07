Модель может быть интересна для целого ряда геймеров.

Во времена майнинговой лихорадки китайские умельцы радовали компьютерную общественность целым рядом нестандартных решений, предназначенных для добытчиков криптовалют, однако с течением времени некоторые продукты утратили свою актуальность для «копателей», но всё ещё могут заинтересовать геймеров: так, энтузиаст YouTube-канала Retro Komodo сумел раздобыть майнинговую видеокарту GeForce RTX 3060 и протестировал её в ряде игр и бенчмарков, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Стоит отметить, что используемая в тестах исследователя GeForce RTX 3060 имеет приписку «M», что прозрачно намекает на происхождение её чипа: в данной модели используется графический процессор GA106 в максимальном исполнении, что подразумевает наличие 3840 потоковых процессоров (на 256 больше по сравнению со «стандартными» RTX 3060) — подобные решения NVIDIA использовала для мобильных видеокарт, откуда в настольную модель и пришёл сей чип.

После начала борьбы «зелёной команды» против майнеров подобные продукты применялись с одной целью: мобильные GPU не имели встроенного ограничителя при добыче ряда криптовалют, чем и пользовались предприимчивые азиатские продавцы, выпуская свои варианты RTX 3060 на рынок десктопов.

Естественно, мобильное прошлое графического процессора, используемого в данной модели GeForce RTX 3060, накладывает ряд ограничений — уровень TDP составляет всего 80 Вт, что более чем в два раза ниже показателей стандартных RTX 3060, а частота GPU достигает значения в 1425 МГц в режиме boost (против 1777 МГц). Кроме того, видеоадаптер располагает всего лишь 6 Гбайт видеопамяти с эффективной частотой 14 ГГц (против 15 ГГц).

Источник изображений: YouTube, Retro Komodo

Как бы то ни было, видеокарта в дуэте с процессором Ryzen 7 3700X, который оказался под рукой у исследователя, демонстрирует вполне неплохие показатели: в тестах 3DMark Time Spy, Fire Strike и Port Royal видеоадаптер добился результата в 8981, 23150 и 5169 очков, что сравнимо со средними достижениями десктопных GeForce RTX 3060.

В большинстве игровых приложений исследуемый графический адаптер обеспечивает комфортные значения средней кадровой частоты: в разрешении 1080p при высоких настройках качества графики показатель видеокарты в Cyberpunk 2077 составил 108 к/c, в DOOM Eternal — 109 к/c, в Shadow of the Tomb Raider — 126 к/c, в Metro Exodus: Enhanced Edition — 71 к/c, а в Fortnite с активной DLSS в режиме «Quality» — 82 к/c.

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Стоит отметить, что NVIDIA официально не поддерживает подобные продукты, поэтому для работы таких видеокарт необходимо использовать модифицированные графические драйверы.