Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Ещё не дебютировавшие официально представители семейства Raptor Lake-S Refresh продолжают то и дело появляться в базах данных ряда популярных бечмарков: так, буквально вчера свои возможности в тестовом пакете SiSoftware продемонстрировал флагман новой линейки в лице Core i9-14900K, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, в сети появились данные, иллюстрирующие уровень производительности Core i5-14600K в этом же бенчмарке.

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Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Исходя из представленной информации, десктопный процессор Intel Core i5-14600K, наделённый 6 производительными и 8 эффективными ядрами, в арифметическом подтесте SiSoftware добился результата в 46714 GOPS — на фоне показателя модели предшествующего поколения, Core i5-13600K, в среднем набирающей 44922 GOPS, что лишь на 3.8 % меньше, не слишком впечатляюще.

Источник изображения: SiSoftware

Впрочем, это не помешало новинке справиться со своим предполагаемым конкурентом в лице 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 7700X: преимущество Core i5-14600K составило около 10.8 %.

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Естественно, полной картины подобные тесты не предоставят, поэтому для точной оценки возможностей процессоров Core 14-го поколения стоит дождаться их официального дебюта, который намечен на 17 октября.