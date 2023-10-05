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Intel Core i9-14900K взял верх над Core i9-13900K в тесте SiSoftware
Впрочем, обогнать Ryzen 9 7950X новинка так и не смогла.

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В преддверии неумолимо надвигающегося запуска десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения в сети появляется всё больше данных, иллюстрирующих возможности предстоящих новинок: так, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, флагманский представитель семейства Raptor Lake-S Refresh был замечен в тестовом пакете SiSoftware.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, настольный процессор Intel Core i9-14900K, обладающий 8 производительными и 16 эффективными ядрами, в паре с материнской платой Z790 AORUS ELITE X WIFI7 от Gigabyte в арифметическом тесте продемонстрировал показатель в 79052 GOPS, обойдя модель предшествующего поколения в лице Core i9-13900K в среднем на 10.6 %.

Источник изображения: SiSoftware

В борьбе же против флагманского CPU противоборствующего лагеря, AMD Ryzen 9 7950X, новинка оказалась несколько позади, уступив своему оппоненту 4.6 %.

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Стоит отметить, что уже через несколько дней компьютерное сообщество может всесторонне изучить возможности первых представителей Raptor Lake-S Refresh – 17 октября CPU с индексом «K» поступят в продажу и станут «звёздами» публикаций.

#intel #core i9-14900k
Источник: ranker.sisoftware.co.uk
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