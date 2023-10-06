Ещё больше геймеров сможет изучить возможности новой функции.

Специалисты AMD продолжают работать над улучшением не так давно дебютировавшей технологии генерации кадров Fluid Motion Frames, попутно расширяя список поддерживаемых моделей видеокарт: так, буквально несколько дней назад поддержка официально ограничивалась представительницами серии Radeon RX 7000, однако сегодня в список попали и видеоадаптеры Radeon RX 6000, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит напомнить, что чуть ранее AMD представила новую версию пакета графических драйверов Adrenalin Edition с порядковым номером 23.30.1.2, отличительной особенностью которой стала возможность активации технологии Fluid Motion Frames в целом ряде игровых приложений всего в несколько кликов.

Источник изображения: AMD

Мало того, повозившись с настройками Adrenalin Edition, активировать технологию генерации кадров от AMD можно для любой игры с API DirectX 11 и 12 — «красная команда» приводит в пример тайтл Cyberpunk 2077, который не входит в опубликованный список.

При этом для обеспечения комфортного игрового процесса необходимо использовать функцию Anti-Lag/Anti-Lag+, уменьшающую значение задержек, а также отказаться от HDR и VSync, не забыв запустить игру в полноэкранном режиме.

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Стоит отметить, что технология AMD Fluid Motion Frames находится на стадии тестирования, что сопряжено с возникновением ряда ошибок, которые специалисты «красной команды» стараются как можно быстрее устранить.