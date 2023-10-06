Грядёт новый этап битвы с NVIDIA за умы и кошельки геймеров.

Похоже, уже через несколько месяцев AMD порадует почитателей своей продукции, явив на суд широкой компьютерной общественности новую представительницу серии Radeon RX 7000, по крайней мере об этом говорит ресурс Wccftech, ссылаясь на инсайдерскую информацию сайта Benchlife.

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Источник изображения: Wccftech

По данным источника, в скором времени AMD намерена заполнить пустоту, образованную между Radeon RX 7600 и RX 7700 XT/7800 XT, выпустив новую игровую видеокарту Radeon RX 7600 XT, наделённую достаточно весомым объёмом видеобуфера в 16 Гбайт, что станет заделом на будущее, учитывая «аппетиты» современных игр, ряд из которых уже сейчас требует 10-12 Гбайт видеопамяти для комфортного прохождения.

Естественно, весомым аргументом при покупке новинки станет приемлемая цена вкупе с более высоким на фоне возможностей RX 7600 уровнем производительности: источник полагает, что ценник Radeon RX 7600 XT может варьироваться в пределах от $300 до $350.

Что касается графического процессора, которым снабдят новую модель, то вполне возможно, что «сердцем» Radeon RX 7600 XT станет урезанный GPU Navi 32 с двумя MCD, так как из Navi 33 уже выжали практически все «соки».

Ожидается, что дебют Radeon RX 7600 XT 16 Гбайт состоится в январе следующего года — именно в этот период должна появиться и «урезанная» версия GeForce RTX 3050, оснащённая 6 Гбайт видеопамяти.

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Стоит отметить, что не так давно основной конкурент AMD в лице NVIDIA уже предпринял попытку «задобрить» геймеров, оснастив модель среднего ценового диапазона, GeForce RTX 4060 Ti, видеобуфером в 16 Гбайт, однако данное решение было принято «в штыки»: уровень производительности сего варианта по сравнению со стандартной моделью с 8 Гбайт практически не изменился, а вот доплата в $100 мало кому пришлась по душе — остаётся надеяться, что «красная команда» учтёт ошибки своих оппонентов, представив более зрелый продукт.