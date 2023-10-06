Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
AMD может выпустить Radeon RX 7600 XT с 16 Гбайт по цене в $300-350 в начале следующего года
Грядёт новый этап битвы с NVIDIA за умы и кошельки геймеров.

реклама

Похоже, уже через несколько месяцев AMD порадует почитателей своей продукции, явив на суд широкой компьютерной общественности новую представительницу серии Radeon RX 7000, по крайней мере об этом говорит ресурс Wccftech, ссылаясь на инсайдерскую информацию сайта Benchlife.

реклама

Источник изображения: Wccftech

По данным источника, в скором времени AMD намерена заполнить пустоту, образованную между Radeon RX 7600 и RX 7700 XT/7800 XT, выпустив новую игровую видеокарту Radeon RX 7600 XT, наделённую достаточно весомым объёмом видеобуфера в 16 Гбайт, что станет заделом на будущее, учитывая «аппетиты» современных игр, ряд из которых уже сейчас требует 10-12 Гбайт видеопамяти для комфортного прохождения.

Естественно, весомым аргументом при покупке новинки станет приемлемая цена вкупе с более высоким на фоне возможностей RX 7600 уровнем производительности: источник полагает, что ценник Radeon RX 7600 XT может варьироваться в пределах от $300 до $350.

Что касается графического процессора, которым снабдят новую модель, то вполне возможно, что «сердцем» Radeon RX 7600 XT станет урезанный GPU Navi 32 с двумя MCD, так как из Navi 33 уже выжали практически все «соки».

Ожидается, что дебют Radeon RX 7600 XT 16 Гбайт состоится в январе следующего года — именно в этот период должна появиться и «урезанная» версия GeForce RTX 3050, оснащённая 6 Гбайт видеопамяти.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что не так давно основной конкурент AMD в лице NVIDIA уже предпринял попытку «задобрить» геймеров, оснастив модель среднего ценового диапазона, GeForce RTX 4060 Ti, видеобуфером в 16 Гбайт, однако данное решение было принято «в штыки»: уровень производительности сего варианта по сравнению со стандартной моделью с 8 Гбайт практически не изменился, а вот доплата в $100 мало кому пришлась по душе — остаётся надеяться, что «красная команда» учтёт ошибки своих оппонентов, представив более зрелый продукт.

#amd #radeon rx 7600 xt
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
AMD может выпустить видеокарту Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
24
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
+
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
11
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
1
Генерацию кадров в AMD FSR 3 и в драйвере можно включить одновременно, в 4 раза увеличив FPS
3
Ozon начал онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3»
+
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Северная верфь отправила на ходовые испытания траулер-косатку
+
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
2
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
5
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
Пользователи Windows 11 жалуются, что ИИ-помощник Copilot заставляет их смотреть рекламу
1
AMD готовит серию настольных процессоров Ryzen 7000G
3

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
60
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
28
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
4
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
49
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
180
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
9
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
19:30
Балтика внутреннее море и если сегодня паром, болкеры заходят в незамерзающий порт Калининград есть не ваша заслуга, а их недоработка, а дальше-больше уверяет матрёшка.... .😂🤣🤣🤣
Sabah: Путин не позволил американцам окружить Россию
мама Стифлера
19:29
бот, ты не туда ляпнул и не про то
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
Иван Горыныч
19:26
НАТО и ЕС это перспективный геморр РФ.
Sabah: Путин не позволил американцам окружить Россию
glavhyilo
19:25
у школьника сосут кикиморы и новый мем будет сразу.
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
Иван Горыныч
19:24
Глупыш из пепла, сегодня пару десятков и только эсминцев НАТО исправно баражирют вдоль северных границ РФ и у каждого на борту от полусотни крылатых ракет в том числе в ЯСнаряжении. 6й флот валяет дур...
Sabah: Путин не позволил американцам окружить Россию
WT
19:22
- 1) В привязанностях нет ничего плохого, но автор даже не пытается поискать какую-либо альтернативу GitHub Desktop, коих, на самом деле - огромное количество со своими минусами и плюшками. - 2) Почем...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
WT
19:22
Давно почитывал статейки автора в качестве юмористических, но сейчас - это уже превосходит мыслимые границы разумного. (И автор еще не пробовал фряху или генту - вот там, боюсь, мы получим кучу отборн...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Санек
19:20
Еще один в поддержку типа 1с. В помощь вам интерпретатор, при чем здесь программирование наоборот, быдло-кодеров станет ещё больше. А потом спустя некоторое время будут проги, тормозящие ПК или смарт...
Военный эксперт Корнев: ВСУ обладают оружием, с которым сложно справиться
klopcha
19:19
Ага, ну конечно. Типа сразу сказали конфликт на борту так и есть, мы же говорили. Дружественных Бразильцев даже не позвали на расследование. Сука, ты Володя. Продажная крыса даже для друзей. Сольют те...
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
glavhyilo
19:16
ты успел убежать я так понял с украины.Чистки будут потом ещё,по всей планете и там уже не убежишь
Путин утверждает что, фрагменты ручной гранаты были найдены в телах жертв авиакатастрофы Пригожина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем