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NVIDIA готовит более дешёвую GeForce RTX 3050 с урезанным видеобуфером и сниженной частотой GPU
Новинка может заинтересовать нетребовательных геймеров.

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Похоже, в скором времени NVIDIA намерена явить миру обновленную модель семейства Ampere нижнего ценового диапазона в лице Geforce RTX 3050: впрочем, в разрезе технических характеристик улучшения не ожидаются, а вот цена может быть достаточно привлекательной, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно информации источника, новая вариация игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 будет основана на графическом процессоре GA107-325, функционирующем на частоте до 1470 МГц в boost-режиме, а также получит 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 c 96-битной шиной — в сравнении со стандартной моделью RTX 3050, имеющей видеобуфер в 8 Гбайт при 128-битной шине и способной достигать частоты в 1777 МГц в режиме boost, новинка представляет собой урезанную версию.

О количестве ядер нового варианта пока что не сообщается, а вот уровень TGP «обновлённой» модели будет весьма низок, составляя всего 70 Вт против 115 Вт у стандартной модели, что не потребует наличия коннектора дополнительного питания.

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Ожидается, что выпуск нового варианта GeForce RTX 3050 стартует в начале следующего года, в то время как появление на полках магазинов состоится немного позже. Источник отмечает, что снижение значения TGP позволит производителям применять более скромные системы охлаждения и питания, что вкупе с урезанными характеристиками позволит снизить ценник новинки, которая могла бы иметь конкурентную стоимость в пределах $150.

#nvidia #geforce rtx 3050
Источник: wccftech.com
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