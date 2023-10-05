Экземпляр продемонстрировал неплохие результаты.

Несколько недель назад специалисты Intel продемонстрировали работу одного из представителей семейства Lunar Lake, а сегодня один из ранних образцов появился в базе данных известного бенчмарка SiSoftware, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленный данных, тестируемый экземпляр Intel Lunar Lake наделён 20 ядрами с базовой частотой в 1 ГГц и увеличением до 3.91/2.61 ГГц для производительных/эффективных ядер в максимальном режиме, а также 10/4 Мбайт L2-кэша для кластеров P-/E-ядер и 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Среднее значение энергопотребления образца составило 17 Вт, что подтверждает позиционирование представителей семейства Lunar Lake — новинки найдут своё призвание в мобильных устройствах.

Что касается уровня производительности представленного экземпляра, то в задачах, связанных с криптографией, ранний образец Intel Lunar Lake продемонстрировал результат, схожий с топовой моделью Tiger Lake в лице Core i7-1195G7.

Источник изображения: Wccftech, SiSoftware

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Исходя из имеющихся данных, процессоры Intel, принадлежащие к семейству Lunar Lake, будут сочетать в себе микроархитектуры Lion Cove и Skymont для «больших» и «малых» ядер, получат встроенную графическую подсистему Xe2 и дебютируют в 2025 году.