Всего за пару лет компания намерена явить миру сразу три новых поколения CPU.

Помимо откровений о встроенной графической подсистеме предстоящих моделей CPU семейства Meteor Lake, в рамках мероприятия Innovation 2023 представители Intel рассказали о планах компании по выпуску процессоров на ближайшие пару лет, а также продемонстрировали разрабатываемые специалистами «синей команды» экземпляры.

Как информирует общественность ресурс Wccftech, Intel подтвердила, что за ближайшие пару лет намерена выпустить три семейства процессоров: в 2024-2025 году «на сцену» выйдут представители Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake.

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Процессоры Intel Arrow Lake будет производиться с задействованием технологии Intel 20 A, отличаться ростом быстродействия и энергоэффективности благодаря новой микроархитектуре, предназначенной как для настольных, так и для мобильных устройств, а их дебют намечен на вторую половину следующего года, в то время как производство должно стартовать в первом полугодии.

В процессе представления была продемонстрирована пластина, выполненная с использованием технологического узла Intel 20A, наделённого рядом новых технологий, в том числе PowerVia, обеспечивающей подачу питания с задней стороны кристалла, и транзисторами RibbonFET, с первыми тестовыми чипами процессоров Arrow Lake.

Кроме того, была показана и работа устройства с процессором семейства Lunar Lake, которое будет включать в себя только мобильные CPU. Отмечается, что представители Lunar Lake будут основаны на совершенно новой микроархитектуре и получат графическую подсистему Xe2, известную под кодовым именем Battlemage.

Источник изображений: Wccftech, Intel

В 2025 же году Intel намерена явить миру процессоры Panther Lake, выпускаемые по технологии Intel 18A, которые, как ожидается, найдут своё призвание как в настольном, так и в мобильном сегментах, получат «большие» ядра Cougar Cove и iGPU на базе Xe3.

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, в настольном сегменте в ближайшие пару-тройку лет будет властвовать платформа с сокетом LGA 1851, которая будет поддерживаться как процессорами Arrow Lake-S, так и Panther Lake-S, избавится от «дружбы» с модулями оперативной памяти типа DDR4 в угоду DDR5, а также получит большее количество линий PCIe 5.0.