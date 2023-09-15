Новинки лишь немногим дороже своих предшественников.

Предвосхищая скорый анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, получивших кодовое имя Raptor Lake-S Refresh, некоторые ритейлеры уже сейчас радуют потенциальных покупателей, публикуя ценники предстоящих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, канадский онлайн-магазин PC-Canada пополнил свой ассортимент целым рядом новых моделей «синей команды».

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Источник изображения: Wccftech

Несмотря на предыдущие слухи, сулящие ощутимый рост стоимости представителей семейства Raptor Lake-S Refresh по сравнению с ценниками их предшественников, в канадской рознице всё оказалось не так уж и плохо, по крайней мере в данный момент: так, топовый 24-ядерный настольный процессор Intel Core i9-14900K, характеризующийся максимальной частотой 6 ГГц, предлагается за $834, что всего на 3 % больше на фоне стоимости Core i9-13900K у этого же ритейлера, 20-ядерный Core i7-14700K с максимальной частотой 5.6 ГГц оценён в $598, то есть на 2 % дороже Core i7-13700K, а цена 14-ядерного Core i5-14600K, функционирующего на частоте до 5.3 ГГц в турборежиме, составляет $454, что выше ценника Core i5-13600K на 4 %.

Модели Intel Core 14-го поколения с суффиксом «KF», имеющие аналогичные своим «соплеменникам» характеристики, но лишённые активной графической подсистемы, в онлайн-магазине PC Canada также предлагаются лишь чуть дороже, чем соответствующие представители Raptor Lake-S: стоимость Core i9-14900KF остановилась на отметке в $834, то есть на 7 % больше на фоне Core i9-13900KF, цена Core i7-14700KF составляет $560, что на 4 % выше Core i7-13700KF, а Core i5-14600KF с ценником в $416 и вовсе всего лишь на 3 % дороже Core i5-13600KF.

Источник изображения: VideoCardz, PC-Canada

Стоит отметить, что приведенные цены указаны в канадских долларах и, судя по всему, являются предварительными, поэтому могут быть скорректированы в обозримом будущем.

Ожидается, что официальный анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения состоится уже через пару-тройку дней, а в продаже первые представители нового семейства поступят лишь спустя месяц.