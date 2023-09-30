Компания тесно сотрудничает с NVIDIA .

Несмотря на возрастающие убытки на фоне падения спроса на рынке памяти компания Micron не унывает, надеясь на успех своих новых разработок и тесное сотрудничество с крупными «игроками»: как информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на издание Reuters, производитель сообщает о старте тестов своих чипов памяти нового поколения рядом клиентов, в том числе NVIDIA.

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Исходя из имеющихся данных, второе поколение памяти HBM3 производства Micron, получившее приписку Gen2, производится с использованием технологического процесса 1β и представляет собой стек, состоящий из восьми слоёв, общим объёмом до 24 Гбайт, характеризующийся пропускной способностью до 1.2 Тбайт/c и скоростью пересылки данных до 9.2 ГТ/c, что на 50 % выше на фоне HBM3.

Источник изображений: AnandTech, Micron

Кроме того, память типа HBM3 Gen2 в разрезе показателя производительности на ватт превосходит возможности чипов прошлого поколения до 2.5 раз, чем не преминул похвастаться представитель Micron: по его словам, клиенты были весьма поражены характеристиками новых образцов компании, поверив в высокий уровень быстродействия при весьма низком энергопотреблении только после произведённых тестов.

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Micron рассчитывает, что рост интереса к искусственному интеллекту, провоцирующий повышение спроса на ускорители вычислений, в которых и используется память типа HBM3, позволит компании пережить трудные времена и выйти «в плюс», а сотрудничество с «гигантом» в лице NVIDIA усилит позиции производителя.