Флагманский GPU следующего поколения получит ощутимый прирост на фоне своего предшественника.

Хотя до официального дебюта игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50, принадлежащих к семейству Blackwell, осталось ещё достаточно много времени, энтузиасты продолжают снабжать широкую компьютерную общественность всё новыми данными, проливающими свет на технические характеристики будущих моделей: как сообщает ресурс VideoCardz, специалист, известный под ником kopite7kimi, рассекретил некоторые спецификации предстоящих GPU.

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По информации инсайдера, графический процессор GB202, представляющий собой «сердце» топовых игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, получит 8 кластеров обработки текстур, состоящих из 12 потоковых мультипроцессоров, а общее их число достигнет 192 штук, что при сохранении текущей конфигурации указывает на наличие 24576 ядер CUDA, то есть на 33 % по сравнению с «полновесным» флагманским чипом AD102 семейства Ada Lovelace. Кроме того, энтузиаст подтверждает о поддержке GPU GB202 512-битной шины памяти.

Впрочем, учитывая тот факт, что GeForce RTX 4090 использует лишь 16384 ядра CUDA из 18432 возможных, предполагаемая GeForce RTX 5090 также может не задействовать все возможности GB202 на полную, хотя использование шины в 512 бит вкупе с чипами памяти типа GDDR7 позволило бы добиться впечатляющего прироста пропускной способности.

Источник изображений: VideoCardz

Обмолвился инсайдер и о спецификациях чипа GB100 семейства Blackwell, который найдёт своё призвание в устройствах, предназначенных для центров обработки данных: по словам специалиста, GPU обзаведётся 10 кластерами обработки текстур по 8 потоковых мультипроцессоров.

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Что касается даты дебюта первых представительниц серии GeForce RTX 50, то сие событие в лучшем случае произойдёт лишь во второй половине следующего года, а то и вовсе состоится лишь в 2025 году.