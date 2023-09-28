Впрочем, AMD Ryzen 9 7950X новинке не уступил.

В то время как большинство рядовых пользователей лишь ожидает дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, некоторые энтузиасты уже имеют возможность оценить ещё не вышедшие официально новинки: так, несколько часов назад стало известно об уровне производительности Core i7-14700KF и Core i5-14600K в бенчмарке Geekbench 6, а уже сейчас, благодаря находке «сетевого детектива» HXL, в сети появились данные, проливающие свет на возможности топового представителя новой линейки ещё в паре популярных тестовых пакетов.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленной информации, настольный процессор Intel Core i9-14900K, наделённый 24 ядрами/32 потоками, в бенчмарках V-Ray и Blender смог заполучить 27790 и 559.86 балла соответственно, обогнав премиальную модель прошлого поколения в лице Core i9-13900KS в среднем на 4.5 и 5.6 %.

Источник изображения: V-Ray, Chaos

Владельцам же топовой модели противоборствующего лагеря, а именно Ryzen 9 7950X, переживать не стоит: в тестовых пакетах V-Ray и Blender процессор AMD превосходит предстоящую новинку на 4.3 и 1.9 %.

Источник изображения: Blender

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Впрочем, для более точной оценки уровня производительности настольных процессоров Intel Core 14-го поколения всё же стоит дождаться всесторонних тестов, которые должны появиться уже через несколько недель.