Новинке покорилась частота в 6 ГГц.

В то время как Intel пока что не горит желанием рассказывать о возможностях предстоящих представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, информация, проливающая свет на уровень производительности будущих новинок, то и дело «просачивается» в сеть: так, благодаря боту BenchLeaks стали известны достижения одной из моделей Core14-го поколения в тестовом пакете Geekbench 6.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор Intel Core i7-14700KF, выгодно отличающийся от своего предшественника дополнительным количеством эффективных ядер при аналогичном числе производительных (8P+12E), разогнанный до частоты в ~6.0 ГГц (при максимальной частоте в 5.6 ГГц «из коробки»), в паре с материнской платой Z790 AORUS MASTER X от Gigabyte в однопоточном/многопоточном состязаниях смог набрать 3097/21196 баллов, что помогло ему обогнать топовую модель прошлого поколения в лице Core i9-13900KF в среднем на 4.5/5.7 %.

Источник изображения: Geekbench

Если сравнить достижения новинки с возможностями её предшественника, то результаты новой модели ещё более впечатляющие: так в однопотоке Core i7-14700KF обходит Core i7-13700KF на 9.2 %, а в многопотоке превосходит на 21.6 %.

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Ожидается, что дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с индексом «K» состоится уже через несколько недель (во второй половине октября) — именно тогда и стоит ожидать всесторонних тестов новинок.