Новинка демонстрирует неплохие результаты.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения, принадлежащих к семейству Raptor Lake-S Refresh, в сети появляется всё больше информации, проливающей свет на технические характеристики и уровень производительности предстоящих новинок: так, буквально вчера свои возможности в бенчмарке Geekbench 6 продемонстрировал Core i7-14700KF, а сегодня, благодаря находке бота BenchLeaks, стали известны результаты тестов его младшего «собрата» всё в том же тестовом пакете.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i5-14600K, обладающий 14 ядрами (6P+8E)/20 потоками и функционирующий на базовой частоте 3.5 ГГц с повышением до 5.75 ГГц в максимальном режиме (+450 МГц по сравнению с «паспортным» значением в турборежиме), в паре с материнской платой Z790 AORUS MASTER X от Gigabyte и модулями оперативной памяти DDR5-7600 в однопоточном режиме продемонстрировал результат в 2861 балл, а в многопоточной дисциплине достиг показателя в 17974 очка, превзойдя достижения Core i7-13700K в среднем на 1.5 и 3.1 % соответственно.

Источник изображения: Geekbench 6

В битве со своим оппонентом из стана AMD в лице Ryzen 9 7900X новинка также показала себя достойно: если в однопотоке Core i5-14600K так и не смог одолеть соперника из «красной команды», идя с ним вровень, то в многопотоке опередил своего конкурента на 2.2 %.

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Стоит отметить, что уже через несколько недель должны появиться полноценные тесты представителей Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем, которые дадут возможность компьютерной общественности всесторонне изучить возможности новинок.