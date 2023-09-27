Линейку Evo уже совсем скоро может ждать пополнение.

Похоже, в скором времени Samsung может осчастливить почитателей своей продукции, явив на суд широкой компьютерной общественности твердотельный накопитель 990 Evo, по крайней мере фирменная утилита компании для работы с SSD-дисками, именуемая Magician, уже поддерживает ещё не дебютировавшую официально модель, сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на находку специалистов сайта ComputerBase.

Так, в списке поддерживаемых устройств свежей версии программы Samsung Magician появилось упоминание о твердотельном накопителе Samsung 990 Evo в форм-факторе M.2, хотя компания официально ещё не представляла данную модель, не говоря о её продаже.

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Источник изображения: ComputerBase

Стоит напомнить, что чуть ранее SSD-диск Samsung 990 Evo был замечен в базе данных PCI-SIG, причём как в вариации с интерфейсом PCIe 4.0, так и с его более новой версией, а именно 5.0.

К сожалению, сколь-нибудь подробной информации, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками 990 Evo, пока что не имеется, однако специалистам Samsung придётся изрядно попотеть, дабы новинка не конкурировала с уже дебютировавшей моделью 990 Pro, получившей 176-слойную память V-NAND TLC и, к удивлению компьютерного сообщества, интерфейс PCIe версии 4.0: судя по всему, SSD-диск Samsung 990 Evo может обзавестись либо более старыми чипами TLC со 128 слоями, характеризующимися меньшим уровнем производительности, либо той же памятью, что и у старшей «соплеменницы», но с «урезанным» кэшем.

Samsung 990 Pro. Источник изображения: Samsung

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Естественно, данными о стоимости новинки источник пока не располагает, однако, исходя из недавних предсказаний касательно повышения ценников твердотельных накопителей уже в ближайшем будущем, дебют Samsung 990 Evo может состояться уже совсем скоро, чтобы компания смогла предложить более доступную модель на фоне роста цен.