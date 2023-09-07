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Версия SSD-диска Samsung 990 Pro объёмом 4 Тбайт обрела свой ценник и время старта продаж
Дебют новинки уже не за горами.

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К уже появившимся в ассортименте онлайн-магазинов модификациям Samsung 990 Pro вместимостью 1 и 2 Тбайт вскоре добавится и версия с 4 Тбайт «на борту», сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Samsung

Согласно информации источника, твердотельный накопитель Samsung 990 Pro 4 Тбайт, снабжённый 176-слойными чипами памяти NAND TLC и 4-гигабайтным буфером LPDDR4, характеризуется весьма неплохими показателями скорости линейного чтения и записи — 7450 Мбайт/c и 6900 Мбайт/c соответственно. Скоростные показатели в задачах случайного чтения/записи тоже на высоте и достигают значений в 1400K/1550K IOPS.

При этом ресурс версии с 4 Тбайт ожидаемо выше на фоне «запаса прочности» менее вместительных «собратьев» и составляет 2400 TBW.

Имеется и «ложка дёгтя»: новинка снабжена интерфейсом PCIe 4.0, в то время как целый ряд производителей оснащает свои изделия более скоростной версией 5.0. Впрочем, для некоторых пользователей такие новшества могут показаться излишними.

Что касается стоимости Samsung 990 Pro 4 Тбайт, то за стандартную модификацию просят $345, а вариация со встроенным радиатором обойдётся на $10 дороже, то есть в $355. Учитывая тот факт, что стоимость «соплеменников» объёмом в 1 и 2 Тбайт составляет $85/$90 и $150/$170, ценник варианта с 4 Тбайт «на борту» кажется несколько завышенным — впрочем, со временем цена новинки может поползти вниз, делая её более желанной покупкой.

Согласно информации производителя, в продаже Samsung 990 Pro 4 Тбайт появится уже через несколько недель, а именно в октябре.

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#samsung 990 pro
Источник: tomshardware.com
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