Решение Samsung может ударить по кошелькам покупателей.

В текущем году стоимость флеш-памяти NAND неуклонно падала, однако в ближайшем будущем ситуация, похоже, кардинально изменится, о чём свидетельствует недавний отчёт специалистов TrendForce, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Pixabay

Оказывается, крупнейший производитель чипов NAND в лице Samsung более не намерен мириться с текущим положением дел на рынке флеш-памяти и запускает механизм, который должен прекратить «ценопад»: по информации источника, компания попросту сокращает объёмы производства NAND на внушительные 50 %, что должно перевесить чашу весов в сторону спроса над предложением, в результате чего стоимость флеш-памяти увеличится.

В обозримом будущем другие производители также могут последовать столь заразительному примеру. Кроме того, на фоне ожидаемого роста цен на чипы NAND ряд компаний может попытаться предвосхитить события, увеличив объёмы закупок флеш-памяти, что, возможно, также внесёт свою лепту в повышение стоимости в связи с лавинообразным ростом спроса.

Исходя из прогнозов аналитиков, при негативном исходе стоимость чипов флеш-памяти NAND в четвёртом квартале 2023 года может повыситься на 5 %.

Стоит отметить, что в 2023 году рынок флеш-памяти был весьма перенасыщен — это было связано как с перепроизводством, так и с растущей популярностью систем, полагающихся на возможности искусственного интеллекта и не требующих значительных объёмов чипов памяти.

Таким образом, сентябрь может оказаться последним месяцем в текущем году, когда стоимость твердотельных накопителей останется на прежнем уровне, поэтому тем, кто намерен приобрести новенький SSD-диск для своей системы, вероятно, стоит поспешить.