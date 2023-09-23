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Intel готовит как минимум две конфигурации встроенной графики для процессоров Meteor Lake
Похоже, грядёт новый раунд борьбы с AMD.

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Несколько дней назад в рамках мероприятия Innovation 2023 представители Intel поведали больше деталей об архитектуре мобильных процессоров семейства Meteor Lake, однако подробностями касательно модельного ряда серии Core Ultra 100 так и не поделились: несколько исправить данный недочёт вызвался Андреас Шиллинг из HardwareLuxx, опубликовавший информацию, проливающую свет на готовящиеся конфигурации встроенной графической подсистемы предстоящих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

Как известно, представители семейства Meteor Lake получат модульную структуру, подразумевающую наличие нескольких чиплетов (плиток), что положительным образом сказывается на масштабируемости и гибкости при производстве чипов. Графическая подсистема Xe-LPG получит отдельный чиплет и, как стало известно чуть ранее, будет основана на микроархитектуре Alchemist.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Intel

Исходя из фотографии, опубликованной специалистом, iGPU процессоров Meteor Lake будет представлен как минимум в двух конфигурациях – с 4 и 8 ядрами «на борту». Вполне вероятно, что таким образом Intel навяжет борьбу мобильным продуктам AMD Phoenix, имеющим в своём распоряжении от 4 до 12 вычислительных блоков.

Источник изображения: Twitter (X), Andreas Schilling

Ожидается, что встроенная графическая подсистема представителей Meteor Lake будет более чем в два раза превосходить iGPU процессоров Raptor Lake. Особое внимание Intel уделяет возможностям «встройки» при низком уровне энергопотребления, что намекает на борьбу с AMD в области портативных устройств.

Источник изображения: VideoCardz, Intel

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Больше подробностей стоит ожидать к середине декабря, когда состоится запуск процессоров Intel Meteor Lake.

#intel #meteor lake
Источник: videocardz.com
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