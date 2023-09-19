Встроенная графика нового поколения может конкурировать с iGPU на базе RDNA 3.

В рамках официального мероприятия Innovation 2023 представители компании Intel поведали широкой компьютерной общественности о новом поколении своих графических чипов, предназначенных для настольных и мобильных процессоров, сообщает ресурс VideoCardz.

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Новая архитектура, получившая название Xe-LPG, основана на уже проверенной Alchemist, нашедшей своё призвание в дискретных графических адаптерах под брендом Arc, благодаря чему интегрированный графический процессор нового поколения может похвастаться повышенной тактовой частотой при более низком напряжении, а также улучшенной энергоэффективностью, что положительным образом сказывается на времени работы мобильного устройства от батареи.

При разработке новой архитектуры специалисты Intel следовали тем же принципам, что и при проектировании настольных продуктов Xe-HPG, в результате чего встроенная графическая подсистема снабжена теми же Xe-ядрами, характеризующимися рядом улучшений, как то одновременная обработка инструкций FP+INT/EM и поддержка одной операции FP64 за такт, а также технологии масштабирования XeSS и трассировки лучей.

Предстоящие процессоры Intel семейства Meteor Lake получат до 8 ядер Xe, 2 геометрических конвейеров, 128 векторных движков и 8 блоков трассировки лучей — по характеристикам весьма схоже с чипом ACM-G11.

Что касается уровня производительности, то в ряде задач встроенная графика на базе Xe-LPG процессоров Meteor Lake превосходит iGPU Xe-LP представителей семейства Raptor Lake в 2.1-6.6 раза.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

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Интегрированная графика Xe-LPG в составе процессоров Meteor Lake должна дебютировать уже в текущем году и составить конкуренцию интегрированным продуктам на базе AMD RDNA 3.