Производители наносят ответный удар.

Как известно, новые представительницы серии Radeon RX 7000 официально поступили в продажу несколько дней назад, что, похоже, стало катализатором снижения стоимости на модели противоборствующего лагеря, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Pixabay

Исходя из результатов недавних тестов, игровой видеоадаптер AMD Radeon RX 7800 XT в стандартных задачах берёт верх над своей основной конкуренткой из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070, а учитывая его рекомендованную стоимость, составляющую всего $499, что на $100 меньше по сравнению со стартовым ценником конкурирующего продукта, и более внушительный объём видеобуфера (16 Гбайт против 12 Гбайт), позиции «зелёной команды» пошатнулись, что, судя по всему, и стало причиной ответной реакции со стороны ряда производителей.

Так, «первыми ласточками» стали модели GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 4070 и ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC, ценник которых на Newegg и Amazon упал на целых 8-9 %, достигнув отметки в $550 – что ж, цена до сих пор выше ряда моделей Radeon RX 7800 XT, однако и сильные стороны у видеокарт от NVIDIA тоже есть, как то более высокий уровень производительности при задействовании рейтрейсинга и поддержка DLSS 3. Естественно, перевесят ли эти «фишки» более низкий ценник видеоадаптера «красной команды», покажет время.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Стоит отметить, что никаких официальных заявлений касательно снижения стоимости GeForce RTX 4070 от NVIDIA не было, однако «ценопад» от ряда производителей сразу в нескольких магазинах намекает на то, что это вряд ли является разовой акцией. Остаётся надеяться, что другие партнёры «зелёной команды» также последуют за своими коллегами.