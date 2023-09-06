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В первых обзорах Radeon RX 7800 XT успешно противостоит GeForce RTX 4070 и неплохо разгоняется
Стоимость новинки стартует с отметки в $499.

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Сегодняшний дебют игровых видеоадаптеров AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT стал катализатором появления обзоров, проливающих свет на уровень производительности и характеристики новинок: так, вслед за результатами исследования возможностей RX 7700 XT специалисты ресурса TechPowerUp обнародовали и материал, посвящённый RX 7800 XT в эталонном исполнении.

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Игровой видеоадаптер AMD Radeon RX 7800 XT основан на графическом процессоре Navi 32, базирующемся на микроархитектуре RDNA 3 и характеризующемся чиплетной компоновкой, что предполагает наличие одного кристалла GCD и четырёх MCD. При этом новинка располагает 60 вычислительными блоками и аналогичным количеством ускорителей трассировки лучей, 96 блоками растровых операций, 240 блоками текстурирования и 120 ИИ-ускорителями.

Кроме того, видеоадаптер может похвастаться наличием 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте в 19.5 ГГц, что при шине в 256 бит обеспечивает максимальную пропускную способность в 624 Гбайт/c. Графический процессор видеокарты способен достигать частоты в 2430 МГц в boost-режиме.

Изучив итоговые результаты тестов в более чем двух десятках тайтлов, можно отметить, что Radeon RX 7800 XT вполне успешно противостоит своей основной конкурентке в лице GeForce RTX 4070: в зависимости от разрешения модель «зелёной команды» оказывается позади на 2-6 %.

Опубликованный ниже график наглядно демонстрирует преимущество RX 7800 XT над своей оппоненткой из стана NVIDIA в большинстве представленных игровых приложений в разрешении 2560x1440 при стандартных условиях.

Активация технологии трассировки лучей традиционно приносит моделям «красной команды» некоторые проблемы на фоне возможностей их конкуренток: не стала исключением и RX 7800 XT, уступив RTX 4070 13-16 %.

Уровень энергопотребления видеокарты от AMD в процессе игровых тестов также вполне ожидаем: новинка запросила 250 Вт, в то время как RTX 4070 ограничилась 201 Вт.

Разгонный потенциал референсной AMD Radeon RX 7800 XT весьма высок, хотя модели от других производителей показали лучшие значения: как бы то ни было, видеокарту в эталонном исполнении удалось разогнать до 2630 МГц по памяти при среднем показателе частоты GPU в 2721 МГц. При этом прирост быстродействия в 3DMark Time Spy GT1 составил 13.7 %.

Источник изображений: TechPowerUp

Подводя итог, можно отметить, что Radeon RX 7800 XT со стартовой стоимостью в $499 выглядит неплохим выбором для геймеров, предпочитающих наслаждаться игровым процессом в 1080p и 1440p без задействования трассировки лучей, в то время как GeForce RTX 4070 кажется предпочтительнее в разрезе уровня производительности при активации рейтрейсинга. Впрочем, модель «зелёной команды» и стоит на 20 % больше, поэтому целесообразность её покупки всё равно под вопросом. Кроме того, RX 7800 XT обладает весьма неплохим разгонным потенциалом.

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#amd #radeon rx 7800 xt
Источник: techpowerup.com
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