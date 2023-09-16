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Intel Core i5-14600K продемонстрировал свои возможности в Cinebench R23, 2024 и CPU-Z
На фоне Core i5-13600K новинка не выглядит уж слишком привлекательной.

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Пока рядовые пользователи лишь ожидают своего часа, чтобы заполучить желанный процессор Intel Core 14-го поколения, некоторые энтузиасты уже вовсю тестируют ещё не анонсированные официально модели: так, буквально несколько часов назад стало известно о достижениях Core i9-14900KF в тесте Geekbench 6, а уже сейчас специалисты ECSM протестировали ещё одну предстоящую новинку в ряде популярных бенчмарков, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, инженерный образец Core i5-14600K, получивший в своё распоряжение 14 ядер (6P и 8E)/20 потоков, функционировал на максимальной частоте в 5.3 ГГц, а его уровень энергопотребления достигал 160 Вт.

В однопоточном/многопочном состязаниях Cinebench R23 настольный процессор Core i5-14600K смог набрать 2072/25270 баллов, обойдя Core i5-13600K на 2.5/3.0 %, в Cinebech 2024 новинке покорился результат в 124/1430 очков, что помогло ей превзойти предшественника на 7.8/13.9 %, а в CPU-Z представитель Raptor Lake-S Refresh завоевал 868/10250 «попугаев», превзойдя соответствующую модель прошлого поколения на 6.0/4.1 %.

Источник изображений: VideoCardz, bilibili, ECSM

Что ж, в большинстве тестов преимущество Core i5-14600K над своим предшественником не вызывает особого восторга, что неудивительно, учитывая, что модель семейства Raptor Lake-S Refresh может похвастаться перед Core i5-13600K лишь повышенной на 200 МГц максимальной частотой.

Впрочем, «крест» на представителях Raptor Lake-S Refresh преждевременно ставить тоже не стоит, не полагаясь всецело на «замеры» с использованием инженерных образцов и дождавшись хотя бы результатов официальных тестов, которые должны появиться уже через несколько дней.

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#intel #core i5-14600k
Источник: videocardz.com
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