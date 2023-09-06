Аттракцион неслыханной щедрости от ритейлера из Новой Зеландии.

Пока геймеры изучают возможности дебютировавших сегодня Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, онлайн-магазины пытаются предложить выгодные варианты для покупки, однако, если для клиентов большинства стран цены на конкурирующие решения AMD и NVIDIA несколько разнятся, то покупателям из Новой Зеландии придётся подумать: как информирует общественность ресурс VideoCardz, один из новозеландских ритейлеров загадал геймерам весьма непростую задачку.

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Так, магазин PB Tech, базирующийся в Новой Зеландии, снизил ценник двухвентиляторной модели GeForce RTX 4070 производства GALAX в аккурат перед дебютом новых представительниц серии Radeon RX 7000 — теперь стоимость модели «зелёной команды» составляет 999 новозеландских долларов, в то время как самые доступные Radeon RX 7800 XT предлагаются за 1019 новозеландских долларов.

Как отмечают специалисты источника, более дешёвых вариантов в Новой Зеландии, нежели предложение сего крупного ритейлера, им найти не удалось: цены на GeForce RTX 4070 в других магазинах пока что остались без изменений.

Источник изображений: VideoCardz, PB Tech

Учитывая, что, согласно результатам всесторонних тестов, Radeon RX 7800 XT при стандартных условиях демонстрирует практически равный с GeForce RTX 4070 уровень производительности, а при активации технологии трассировки лучей уступает модели «зелёной команды», однако имеет в своём распоряжении на 4 Гбайт больше видеопамяти, что может пригодиться в будущем, геймерам придётся хорошенько поразмыслить перед покупкой.