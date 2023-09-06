Их соперницами стали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

Анонсированные несколько дней назад игровые графические адаптеры AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT сегодня наконец-то официально появились на полках магазинов, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как известно, обе игровые видеокарты основаны на графическом процессоре Navi 32 с многокристальной компоновкой, подразумевающей наличие 5-нм чиплета GCD и нескольких 6-нм MCD, однако Radeon RX 7800 XT может похвастаться «полновесным» чипом с 60 вычислительными блоками и частотной формулой 2124/2430 МГц в игровом/boost-режиме, а RX 7700 XT снабжена лишь 54 вычислительными блоками, однако частоты GPU несколько выше — 2171/2544 МГц соответственно.

Что касается подсистемы памяти, то Radeon RX 7800 XT располагает видеобуфером в 16 Гбайт GDDR6 с эффективной частотой 19.5 ГГц, шиной в 256 бит, 64 Мбайт Infinity Fabric, что обеспечивает максимальную пропускную способность в 2708.4 Гбайт/c, а Radeon RX 7700 XT получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 18 ГГц, 192-битную шину и 48 Мбайт Infinity Cache, благодаря чему максимальная пропускная способность памяти достигает 1995.3 Гбайт/c.

С более подробными техническими характеристиками новинок можно ознакомиться в приведенной таблице.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Назначила AMD и соперниц для своих моделей: Radeon RX 7800 XT, рекомендованная стоимость которой составляет $499, должна сразиться с GeForce RTX 4070 ($599), а Radeon RX 7700 XT, оценённая в $449, выступит против GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт ($499) – согласно результатам тестов специалистов «красной команды», новинки успешно противостоят своим оппоненткам.