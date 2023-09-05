Для увеличения средней кадровой частоты необходимо лишь верно настроить ОЗУ.

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают проводить эксперименты, проливающие свет на возможности игровых систем в появившемся в раннем доступе тайтле Starfield: буквально несколько дней назад стали известны достижения процессоров и графических адаптеров, а сегодня исследователи ресурса PC Games Hardware решили проверить влияние частоты оперативной памяти на значение fps в данном игровом приложении.

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Источник изображения: Bethesda

Для своих изысканий специалисты использовали настольные процессоры Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen 7 7700X, модули оперативной памяти Corsair Dominator общим объёмом в 32 Гбайт и графический адаптер GeForce RTX 4090 производства PNY.

Исходя из представленных результатов тестов, частотные показатели оперативной памяти весьма заметно влияют на значение кадровой частоты в Starfield: так, рост среднего значения fps для процессора Ryzen 7700X в дуэте с DDR-7200 по сравнению с DDR5-5200 составил 12.7 %, а Core i9-12900K в паре с DDR5-6000 на фоне DDR5-4400 продемонстрировал увеличение игровой производительности на 11.7 %.

Источник изображений: PC Games Hardware

Интересен тот факт, что режим работы контроллера памяти для Starfield практически ничего не решает, что демонстрирует Ryzen 7700X, а вот значение эффективной частоты памяти весьма важно для показателя кадровой частоты.

Таким образом, чтобы выжать дополнительные fps в Starfield, геймерам даже не нужно разгонять свои процессоры и видеокарты, используя дорогостоящие системы охлаждения — достаточно лишь правильно настроить ОЗУ.